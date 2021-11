- Landrat Elbe-Elster: "Impfen ist der höchste Schutz"

Im Elbe-Elster-Kreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie über den Wert von 1.000 gestiegen - am Freitag lag sie bei 1.445. Landrat Christian Heinrich-Jaschinski (CDU) wirbt fürs Impfen: "Wir sehen die Sorge bei Bürgerinnen und Bürgern."



"Aus Angst vor Ansteckung und Erkrankung werden bei den Teststellen jetzt die Schlangen länger", so Heinrich-Jaschinski. "Man möchte sich vor Besuchen, vor Kontakten, testen lassen." Das sei ein Zeichen dafür, dass die Bevölkerung für das Thema sensibilisiert ist.

Der Landrat warb erneut für die Impfung gegen das Corona-Virus: "Wir versuchen mit allen Mitteln aufzuklären. […] Das ist der höchste Schutz, der angeboten wird." Man sei etwa im Gespräch mit den niedergelassenen Ärzten, um die bestehende Impfnachfrage auch zu erfüllen.

"Große Verunsicherung beim Impfen"





Es gebe immer noch eine große Verunsicherung und Menschen, die sich grundsätzlich nicht impfen lassen wollen, so Heinrich-Jaschinski: "Wir müssen dort in der Kommunikation intensiver werden." Man müsse den Menschen erklären, dass es die einzige Möglichkeit ist, die Lage ohne weitere Einschränkungen in den Griff zu bekommen.

"Wenn es uns nicht gelingt, einen Ruck in der Bevölkerung zu erzeugen, ein Umdenken zu erzeugen, dass sich mehr Menschen zu ihrem eigenen Schutz, aber auch zum Schutz ihrer Mitmenschen impfen lassen und sich vor Kontakten testen lassen, [...] wird es immer schwieriger hier in der Lage in Südbrandenburg", sagt der CDU-Politiker.