Fr 19.11.2021 | 07:45 | Interviews

- Bausenator Scheel: Bezahlbaren Wohnungsbau beschleunigen

Berlins SPD, Linke und Grüne sprechen in ihren Koalitionsverhandlunen an diesem Freitag über die Themen Bauen, Mieten und Stadtentwicklung. Parallel läuft in Erfurt die Bauministerkonferenz. Berlins Noch-Bausenator Sebastian Scheel (Linke) will noch nichts Konkretes aus den Koalitionsverhandlungen verraten.