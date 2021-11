picture alliance/dpa Bild: picture alliance/dpa

Do 18.11.2021 | 09:25 | Interviews

- Stübgen: "Das Handeln Polens ist grundsätzlich richtig"

Der Brandenburger Landtag debattiert am Donnerstag über die Lage in Bezug auf die Geflüchteten an der polnisch-belarussischen Grenze. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) spricht sich für einen Vertrag mit Belarus und Unterstützung für Polen aus.



Nach Brandenburg kommen täglich Geflüchtete in Höhe einer zweistelligen Zahl, sagt Innenminsiter Michael Stübgen. "Allein in diesem Monat sind es 1235 Zugänge allein über die Belarus-Route." Bundesweit seien es insgesamt in diesem Jahr 9600. Die Flucht habe sich auf einem hohen Niveau stabilisiert. Brandenburgs Innenminister spricht sich diplomatische Lösung mit Belarus aus Eine vorübergehende Aufnahme der Geflüchteten durch Deutschland sei für Stübgen problematisch: "Denn wenn heute 3.000 übernommen werden, sind es morgen 7.000 und übermorgen 10.000." Er setze eher auf einen diplomatischen Vertrag mit Belarus, damit keine Geflüchteten über den Flughafen in Minks reinlassen werden. Stübgen: "Tatsache ist, dass Polen gewaltsame Grenzdurchbrüche verhindert" Die Nachrichten mit Pushbacks seien Stübgen bekannt. Allerdings ließen sich diese nicht nachprüfen. "Tatsache ist, dass Polen gewaltsame Grenzdurchbrüche verhindert. Das ist auch die Aufgabe von Polen, das eine EU-Außengrenze hat", so Brandenburgs Innenminister und weiter: "Insofern ist das Handeln Polens grundsätzlich richtig." Die Bundesregierung werde im Rahmen der Möglichkeiten Polen unterstützen.