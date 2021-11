- Heil verteidigt das neue Infektionsschutzgesetz

Der Bundestag stimmt am Donnerstag über den Entwurf zum Infektionsschutzgesetz ab. Unter anderem sollen Arbeitgeber demnach kontrollieren können, ob ihre Arbeitnehmer gegen Corona geimpft, genesen oder getestet sind. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil verteidigt die Maßnahmen.

Bundesarbeitsminister Heil hat Vorwürfe der Union zurückgewiesen, die Corona-Schutzmaßnahmen seien nicht ausreichend.



Heil sagte, die Regeln, die kommende Woche in Kraft treten, seien schärfer als die bisherigen.



Man werde 2-G-Regeln im Freizeitbereich einführen und 3-G am Arbeitsplatz, um die Corona-Welle zu brechen. "Es geht darum, dass tatsächlich ab kommender Woche nur dann Beschäftigte eine Betriebsstätte betreten können (...), wenn sie geimpft sind, genesen oder einen aktuellen Test nachweisen können."



Durchsetzen müsse das der Arbeitgeber, so der Arbeitsminister: "Es ist Aufgabe der Arbeitgeber, das zu kontrollieren - am Einlass. Er hat auch die Möglichkeit, die Daten zu speichern, damit die Geimpften jeden Tag auch mit ihrem Werksausweis beispielsweise Eintritt haben. Aber die, die chronisch weder sich impfen lassen, noch einen Test beibringen, die haben kein Recht, die Betriebsstätte zu betreten und müssen dann auch damit rechnen, dass es keine Lohnfortzahlung gibt - im Zweifel sogar arbeitsrechtliche Konsequenzen."

"Natürlich ist es notwendig, jetzt auch deutlich zu machen, dass die Geimpften sich nicht dauerhaft in die Geiselhaft der Impfunwilligen begeben dürfen", so Heil.