- Bewerbungen um CDU-Vorsitz: Wo sind die Frauen?

Drei altgediente Männer stehen zur Wahl für den Vorsitz der CDU. Altgediente Frauen hatten nicht den Finger gehoben, aber wenigstens die 37-jährige Brandenburgerin Sabine Buder. Doch der Kreisverband Märkisch-Oderland lehnte die Nominierung ab. Warum, das erklärt die Vorsitzende des Kreisverbands, Kristy Augustin.



Der Grund, warum der Kreisverband Buders sehr kurzfristige Bewerbung abgelehnt habe, sei eine fehlende Strategie gewesen, sagt Augustin. Als Landesvorsitzende der Frauenunion setze sie sich für die Stärkung von Frauen in der CDU ein. "Aber ich möchte schon wissen, was bringt jemand mit, der Vorsitzende dieser Partei werden will", sagt Augustin. Das alleinige Argument, kandidieren zu wollen, habe für den Kreisvorstand nicht ausgereicht.

Bedauern über fehlende weibliche Kandidatinnen

Zudem habe sich Sabine Buder als Erstkandidatin während des Wahlkampfs mehrfach von der eigenen Partei distanziert. Auch hier hätte es eine Begründung gebraucht, warum Buder nun für den Vorsitz der Partei kandidieren wolle, so Augustin. "So sehr es mir leidtut, dass wir dieses Vakuum haben und eben keine Frau als Kandidatin haben – wenn wir dann eine Frau ins Rennen schicken, die das nicht begründen kann, wird es am Ende auch uns Frauen in der CDU nicht nützen."

Sie hätte sich sehr gefreut, wenn auch Frauen für den Parteivorsitz kandidiert hätten, so die Landesvorsitzende der Frauenunion. "Und ich sage auch mal persönlich, ich habe gesehen, wie man mit Annegret Kramp-Karrenbauer umgegangen ist, ich habe das sehr bedauert, das hat vielleicht auch manche Frau abgeschreckt, selbst den Hut in den Ring zu werfen", sagt Augustin.