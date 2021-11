- Ausnahmezustand bei Berliner Rettungsdiensten

Bis Mitte November ist beim Rettungsdienst der Berliner Feuerwehr 149 Mal der Ausnahmezustand ausgerufen worden.



Das ist mehr als doppelt so oft wie im gesamten Jahr 2020, wie aus Zahlen der Berliner Feuerwehr hervorgeht, die rbb24 Recherche exklusiv vorliegen. Der Ausnahmezustand wird dann erklärt, wenn die Auslastung der Rettungswagen überdurchschnittlich hoch ist.



Ein Grund für die überdurchschnittliche Auslastung ist der seit Mitte dieses Jahres beobachtete extreme Anstieg der Einsatzzahlen. Durchschnittlich sind es 1300 bis 1400 Einsätze pro Tag. An Spitzentagen werden die Einsatzkräfte bis zu 1700 Mal gerufen. In den Vorjahren waren dies Spitzenwerte, die es nur in der Silvesternacht gegeben habe, erklärte der Sprecher der Berliner Feuerwehr Thomas Kirstein dem rbb.



Ein weiterer Grund für die Überlastung des Rettungsdienstes liegt im Personalmangel. Aktuell sind bei der Feuerwehr 536 Stellen unbesetzt. Der nötige Nachwuchs kommt nur langsam im Berliner Rettungsdienst an, weil es zu wenige Ausbildungsplätze gibt. Von 2019 bis 2021 haben insgesamt 97 Bewerber:innen ihre Ausbildung an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsakademie abgeschlossen, aber nur 75 wollten bei der Berliner Feuerwehr bleiben.