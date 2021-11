- BKA-Präsident: "Wir müssen Hass und Hetze im Netz intensiver bekämpfen"

Am Mittwoch beginnt die zweitägige Herbsttagung des Bundeskriminalamtes. Thema sind auch Spaltungstendenzen in der Gesellschaft. BKA-Präsidenten Holger Münch spricht über zunehmende Bedrohungslagen durch Impfgegner sowie Hass und Hetze im Netz.



Medizinisches Personal, das Corona-Impfungen durchführt, werde immer häufiger bedroht, erklärt BKA-Präsident Holger Münch: "Wir sehen einen Trend, dass insbesondere über das Netz über beleidigende Mails, Posts et cetera, aber auch in der realen Welt Beleidigungen, Nötigungen ausgesprochen werden." Man könne körperliche Übergriffe von einzelnen als Folge nicht ausschließen.

BKA: Hasskriminalität nimmt zu

Bei Hasskriminalität beobachte das Bundeskriminalamt allgemein höhere Zahlen - nicht nur in Bezug auf Corona. Bei einzelnen oder Kleingruppen erhöhe sich zudem das Radikalisierungstendenzen, so Münch. Dass sich Täter in ihren Blasen treffen und dort austauschen, sei das eine "brisante Mischung". Gegen sie werde ab dem kommenden Jahr strafrechtlich schärfer vorgegangen.

Münch: Radikalisierung einzelner führt zu demokratiegefährdendem Gesamtsetting

Man müsse ernst nehmen, "wenn einzelne sich radikalisieren, wenn einzelne zu schweren Straftaten dann am Ende neigen, dann führt das dazu, dass das Gesamtsetting von Bedrohung noch einmal demokratiegefährdender wird." Bei entscheidenden Personen müsse man strafrechtlich ansetzen. "Wir müssen aber auch Hass und Hetze im Netz - und nicht nur im Netz - intensiver bekämpfen", so der BKA-Präsident.