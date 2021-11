- Fahrgastverband: 3G im Nahverkehr nicht praktikabel

Die mögliche Ampelkoalition will im Infektionsschutzgesetz eine 3G-Regelung für öffentliche Verkehrsmitteln einführen. In Fernzügen sei dies denkbar, im Nahverkehr jedoch nicht, meint der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Karl-Peter Naumann.

In Fernzügen, etwa bei Nachtzügen mit fest gebuchten Plätzen, sei eine Kontrolle der 3G-Regelung denkbar, so Naumann. In den meisten Fällen könne aber erst nach dem Einsteigen kontrolliert werden. Dann sei fraglich, was im Fall eines fehlenden Nachweis passieren solle.

3G-Kontrollen für Bahnpersonal unzumutbar

"Wie das in S- oder U-Bahn oder in Straßenbahnen funktionieren soll, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen", sagt Naumann. Natürlich könne man punktuelle Kontrollen durchführen. Wie wirksam diese seien, sei aber fraglich.

Es stelle sich zudem die Frage, wer die 3G-Regel kontrollieren solle, so Naumann. Dem Bus- und Bahnpersonal seien die Kontrollen nicht zuzumuten, da mit aggressiven Reaktionen der Fahrgäste ohne Nachweis gerechnet werden müsse. "Dafür braucht man dann Sicherheitspersonal", sagt der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn.