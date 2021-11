- Belarus: "Wir sind kurz vor gewaltsamen Auseinandersetzungen"

Wegen der Lage an der Grenze zu Polen haben die EU-Außenminister die Sanktionen gegen Belarus verschärft. Daniel Caspary, Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament sagt, man müsse mit Belarus im Gespräch bleiben, aber auch den Druck aufrechterhalten.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat erstmals mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko über die Lage der Flüchtlinge an der EU-Außengrenze gesprochen. Regierungssprecher Steffen Seibert teilte am Montagabend mit, in dem Telefonat sei vereinbart worden, den Austausch fortzusetzen.

Caspary: "Müssen alles tun, um Lukaschenko zur Besinnung zu bringen."





Der CDU-Europaabgeordnete Daniel Caspary sagte im Interview, es sei richtig, dass Merkel direkt mit Lukaschenko spreche, damit der Konflikt nicht weiter eskaliert. "Es ist ja wirkich in dem Bereich, was das übliche Diplomatische weit übersteigt. Sondern wir sind hier kurz vor auch gewaltsamen Auseinandersetzungen von Sicherheitskräften von zwei Staaten." Da müsse man alles tun, "um diesen Diktator irgendwie zur Besinnung zu bringen", so Caspary.

Caspary fordert alle, die an Schleusung beteiligt sind, zu sanktionieren

Zugleich müsse die EU aber den Druck auf das belarussische Regime aufrechterhalten. Bisher seien 166 Vertreter auf der Sanktionsliste. "Diese Zahl gehört massiv ausgeweitet." Jeder, der etwas zum staatlich organisierten Schleusen von Migranten beitrage, müsse auf die Sanktionsliste, betonte Caspary: "Seien das Vertreter der Fluglinien, Vertreter der Reisebüros, seien es Kräfte im Sicherheitsbereich."