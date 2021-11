- FDP-Gesundheitsexperte: "Die vierte Welle ist eine Katastrophe"

Die Corona-Inzidenzen erreichen fast täglich neue Höchstwerte. Am Donnerstag soll ein neues Maßnahmenpaket verabschiedet werden. Der Gesundheitsexperte der FDP, Andrew Ullmann, erklärt, warum und wie die Maßnahmen verschärft werden müssten.



"Wir haben nie kategorisch eine Impfpflicht abgelehnt, sondern wir müssen darüber intensiv reden", sagt Andrew Ullmann (FDP), Obmann im Gesundheitsausschuss des Bundestags. Denn eine Impflicht bedeute einen massiven Eingriff in die Grundrechte.

FDP-Gesundheitsexperte: "Impfpflicht muss rechtssicher sein."

Am Donnerstag soll das Infektionsschutzgesetz auf eine rechtlich sichere Basis gestellt werden. "Die vierte Welle ist eine Katastrophe", so Ullmann. Allerdings aber eine Impfpflicht aus der Hüfte heraus einzuführen "geht natürlich nicht". Es bedürfe einer Expertenanhörung und müsse rechtssicher sein. "Es macht wenig Sinn, wie wir es auch schon wiederholt erlebt haben, dass Maßnahmen [...] von Gerichten kassiert werden."

Impflicht in Einrichtungen oder regionale Impflichten

Die Pandemie verlaufe in Deutschland sehr unterschiedlich. Infektiologisch mache eine selektive Impfpflicht - etwa nur für Pflegekräfte - wenig Sinn, sagt der FDP-Politiker, der auch Infektiologe ist: "Wenn Impflichten eingeführt werden, dann muss man über Einrichtungen sprechen oder regionale Impfpflichten."

Ullmann für strengere Maßnahmen

Die Situation werde dramatischer, die Überlastung des Gesundheitssystems zeichne sich besonders in Bayern, Thüringen und Sachsen ab. "Und hier hört der Spaß auch auf", so Ullmann. "Hier müssen wir strengere Maßnahmen auch durchführen." Diese müssten auch kontrolliert werden. Unter anderem sei die 3G-Regel am Arbeitsplatz ein Weg, um Infektionsketten zu unterbrechen.