- Unternehmensverbände: "Die Abfrage des Impfstatus ist uns wichtig"

Die Corona-Lage ist in Deutschland weiter angespannt. Stefan Moschko von den Unternehmensverbänden Berlin-Brandenburg sagt, man müsse alles tun, um einen Lockdown zu verhindern, dazu gehörten auch das Testen und die Impfabfrage in Betrieben.



Die angehenden Ampelkoalitionäre wollen die 3-G-Regel in Unternehmen im neuen Infektionsschutzgesetz verankern. Darüber soll der Bundestag am Donnerstag abstimmen. Die Arbeitgeber sollen den Impfstatus ihrer Mitarbeiter erfragen und speichern dürfen. Wer nicht nachweisen kann, dass er geimpft oder genesen ist, müsste sich dann jeden Tag auf Corona testen.

Eine Impfabfrage sei den Unternehmen sehr wichtig, sagt Stefan Moschko, Präsident der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg. Bisher tue man in den Betrieben im Kampf gegen Corona einiges - etwa Hygienekonzepte, Testangebote, Homeoffice, Impfung durch Betriebsärzte. Er ergänzt aber: "Was uns immer wieder Schwierigkeiten macht, ist, die Arbeit im Blindflug zu organisieren, weil wir einfach nicht wissen, wer geimpft ist oder nicht."

3G-Regel mit betrieblichen Gestaltungsräumen

Eine 3G-Regelung für Betriebe begrüße der Manager bei Siemens grundsätzlich, fordert allerdings auch betriebliche Gestaltungsräume, etwa ob das Testen auf eine Infektion im Betrieb selbst vorgenommen und als Arbeitszeit gewertet wird. Wer sich nicht testen lasse, könne die Arbeit dann nicht antreten und bekomme keinen Lohn, erklärt Moschko: "Da ist die Rechtslage klar."

Unternehmensverbände: Homeoffice muss praktikabel sein

Auch das Homeoffice müsse praktikabel und umsetzbar sein. Während Verwaltungsbetriebe etwa viele Menschen ins Homeoffice schicken könnten, sei es in anderen Unternehmen wegen der Betriebsabläufe nicht möglich. Dennoch betont der Präsident der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg: "Wir müssen alles vermeiden, um in einen anderen Lockdown zu gehen." Daher seien die diskutierten Regelungen richtig, so Moschko.