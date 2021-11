dpa / Kay Nietfeld Bild: dpa / Kay Nietfeld

Mo 15.11.2021

- Personalmangel: Vierte Welle wird für Krankenhäuser schwierig

Die Krankenhäuser bereiten sich darauf vor, wieder in den Notbetrieb wechseln zu müssen. Die Situation sei für die Kliniken in der vierten Corona-Welle noch schwieriger als bisher, sagt Marc Schreiner, Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft. Vor allem fehle es an Pflegepersonal.