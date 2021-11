- Linken-Politikerin fordert Wahrung des Asylrechts

An der Grenze zwischen Belarus und Polen würden tausende Menschen festgehalten, sagt die Linken-Bundestagsabgeordnete Żaklin Nastić - dort gebe es "massive Menschenrechtsverletzungen, illegale Push-backs, Gewalt". Die Migrationspolitikerin fordert, die Menschen zunächst aufzunehmen.

Sie kämen zumeist aus Kriegs- und Krisengebieten, so Nastić, und es gälten internationale Regeln und das Völkerrecht. Deswegen müsse man die Menschen aufnehmen, um dann in einem Verfahren entscheiden zu können, ob sie Anspruch auf Asyl haben.

Die Linken-Politikerin reagierte damit auf die Forderung von Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, stärker gegen unerlaubte Einreisen über die östliche EU-Außengrenze vorzugehen. Die Innenminister der drei Bundesländer fordern klare Maßnahmen gegen Belarus.

Zweifel an Sanktionen





"Lukaschenko hat die Achillesferse der Europäischen Union gefunden", sagt Nastić. Er wisse, dass die EU keine richtigen Lösungen für das Problem gefunden hat und orientiere sich am EU-Türkei-Deal. Erdogan bekomme Milliarden dafür, um Geflüchtete von der EU fernzuhalten, so die Linken-Politikerin - in diese Richtung wolle Belarus nun auch gehen.

"Ob Sanktionen zum Ziel führen, wage ich zu bezweifeln", meint Nastić. "Sie zu verschärfen, wird - fürchte ich - die Eskalationsstufe weiter nach oben drehen."