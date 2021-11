- Politologe: Röttgen fehlt Vernetzung in der Partei

Das erneute Rennen um den CDU-Vorsitz läuft. Helge Braun und Norbert Röttgen haben erklärt, sich den Mitgliedern zur Wahl zu stellen. Publizist Albrecht von Lucke gibt zu bedenken, dass Röttgen ein "Solitär" in der Partei ist & bezweifelt dessen Rückhalt in der CDU.



Merz, Röttgen, Braun: Wer sind die Kandidaten für den CDU-Vorsitz und was macht sie aus? Ein Merkmal ist es schon mal: "Sie alle werden für sich inhalltliche Ernerung und kein Weiter so reklamieren", so der Publizist Albrecht von Lucke. Als Kanzleramtsminister von Kanzlerin Merkel dürfte das "Kein-Weiter-So" jedoch am wenigsten auf Helge Braun zutreffen.

Schwächen von Röttgens Kandidatur

Röttgen bezieht sich laut Lucke auf ein anderes Alleinstellungsmerkmal und das ist - als Absetzung von Friedrich Merz - der Anspruch, die CDU in ihrer ganzen Breite aufzustellen: "Er will die liberale Mitte in der gesamten Breite erobern", so Lucke. Aber: Als "Solitär" in der Partei sei es unklar, ob Röttgen den nötigen Rückhalt haben werde. Mit Blick darauf, dass es bereits die zweite Kandidatur Röttgens sie, sagte von Lucke: "Ich sehe nicht, dass seine Chancen jetzt besser sind."

Helge Brauns Überraschungscoup

Die Kandidatur von Kanzleramtschef Helge Braun bezeichnet Albrecht von Lucke als "bemerkenswert". Dabei habe er denkbar schlechte Voraussetzungen, da er seinen hessischen Landesverband überrumpelt habe. Auch bezweifelt von Lucke, dass Braun das nötige Charisma hat, um die CDU zu führen: "Er ist der Mann an der Seite von Kanzlerin Merkel, aber auch als kluger Mediziner aufgefallen, als Mann der leisten Töne, dass man sich so fast gar nicht vorstellen kann, dass er eine Partei wie die CDU mitreißen kann."