- Habeck zu COP26: "Versprechen und Maßnahmen" klaffen oft auseinander

Offiziell soll die Weltklimakonferenz enden. Es gebe Bündnisse und Absichtserklärungen einiger Staaten, die aus der Nutzung fossiler Energien aussteigen wollen - das sei positiv, meint Grünen-Chef Robert Habeck. Es gebe aber "riesige Probleme" etwa bei den Finanzzusagen.

Kurz vor dem Ende der UN-Klimakonferenz in Glasgow hat sich der Parteichef der Grünen, Robert Habeck, mit Blick auf die bisherigen Beschlüsse skeptisch gezeigt. Es gebe zwar die Absichtserklärungen einiger Staaten, die aus der Nutzung fossiler Energien aussteigen wollen, sagte Habeck. Bislang sei es aber zumeist so gewesen, dass nach den Konferenzen Versprechen und Maßnahmen weit auseinanderfallen.



Die UN-Klimakonferenz soll eigentlich an diesem Freitag zu Ende gehen. Eine Verlängerung - wie jeweils in den vergangenen Jahren - gilt aber als wahrscheinlich. Die Verhandlungen der fast 200 Länder sind ins Stocken geraten.