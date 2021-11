- Belarus: Flüchtlingsdeal mit der Ukraine wäre keine Lösung

Während sich die EU und Belarus gegenseitig mit Sanktionen drohen, sitzen tausende Menschen an der belarusisch-polnischen Grenze fest. Auch ein Flüchtlingsdeal der EU mit der Ukraine steht als Lösung im Raum. Die Journalistin Rebecca Barth hält einen solchen Deal derzeit für unwarscheinlich.



Der Grenzstreit zwischen der EU und Belarus spitzt sich weiter zu. Die EU hat weitere Sanktionen gegen Belarus beschlossen. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko droht die Durchleitung von Erdgas nach Westeuropa zu stoppen. Währenddessen sitzen tausende Geflüchtete ohne Schutz an der polnisch-belarussischen Grenze fest.

Als Lösung wird auch über einen Flüchtlingsdeal der EU mit der Ukraine diskutiert. Ähnlich wie bei dem Deal mit der Türkei würde die Ukraine dann die Geflüchteten aufnehmen, die versuchen über die polnische Grenze in die EU zu kommen. Bisher sei ein solcher Deal in der Ukraine aber noch kein Thema, sagt die Journalistin und Osteuropa-Expertin Rebecca Barth.

Flüchtlingsdeal schwer zu rechtfertigen

Im Gegenteil warne man aktuell in der Ukraine vor einem Szenario wie an der polnischen Grenze. "Man versucht diese Grenze mit allen Mitteln zu schützen." Was passieren würde, wenn die EU der Ukraine ein lukratives Angebot für einen Flüchtlingsdeal machen sollte, sei derzeit noch nicht zu beantworten, so Barth.

"Die Ukraine hat seit sieben Jahren Krieg und sie hat 1,5 Millionen eigene Binnenflüchtlinge." Es herrsche daher die Meinung, dass die Ukraine eher selbst Hilfe brauche, als dass sie anderen Hilfe leisten könne, sagt die Journalistin. Das Land habe zwar derzeit eine gute Verhandlungsposition, weil die EU so stark unter Druck stehe. "Aber es wäre sehr schwierig einen Deal innenpolitisch durchzubringen."