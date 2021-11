Amtsarzt zur Kontaktverfolgung: "An manchen Tagen werden wir überrollt"

Der Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid hat einen Bericht dementiert, demzufolge sein Bezirk die Kontaktverfolgung aufgrund zu vieler Corona-Neuinfektionen aufgegeben habe. Trotzdem komme man derzeit kaum hinterher mit der Nachverfolgung.

Am Mittwoch meldete die Berliner Morgenpost, dass der Berliner Bezirk Reinickendorf die vollständige Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten aufgibt. Es seien einfach zu viele Fälle, hieß es als Begründung. Inzwischen hat die Zeitung diese Meldung aber korrigiert. Natürlich haben wir die Kontaktnachverfolgung nicht eingestellt, bestätigt der Reinickendorfer Amtsarzt, Patrick Larscheid. "Fehler passieren, auch im Journalismus."

Im Gegenteil habe man in den vergangenen beiden Wochen zusätzliches Personal eingestellt, um die Kontaktnachverfolgung gewährleisten zu können. Trotzdem werde man aktuell an manchen Tagen von den gemeldeten Corona-Neuinfektionen überrollt, gibt Larscheid zu. "Da hilft auch die beste Vorbereitung nichts mehr."

Hohe Inzidenz auch aufgrund der Teststrategie

Besonders die Inzidenz bei den 10- bis 15-Jährigen liegt in Reinickendorf mit etwa 700 im extremen Bereich. Das liege auch daran, dass man Schülerinnen und Schüler zu 100 Prozent testen würde, erklärt der Amtsarzt. Weil man in Reinickendorf nach einem Coronafall auch die nahen Kontakte einer infizierten Person testen würde, liege die Inzidenz dort so hoch.

"Die Belohnung ist immer ein fragwürdiger Spitzenplatz bei den Infektionen, weil wir viele Infektionen identifizieren." Besonders bei Erwachsenen würden derzeit aber zahlreiche Infektionen unerkannt bleiben, weil nicht regelmäßig getestet werde, warnt Larscheid. Dabei sei bei Kindern ein schwerer Krankheitsverlauf deutlich unwahrscheinlicher. "Wer füllt die Krankenhausbetten, wer hat schwere Verläufe, wer stirbt? Das sind erwachsene Menschen."