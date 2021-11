- Ärzte ohne Grenzen: "Menschen sind extrem verzweifelt"

Viele Menschen versuchen auf der Belarus-Route über Polen in die EU zu flüchten. Die Lage beschreibt der Ärzte ohne Grenzen-Geschäftsführer Christian Katzer als dramatisch. Es sei unbegreiflich, dass die Menschen bei Frosttemperaturen in der Kälte ausharren müssen.

Der Geschäftsführer der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen, Christian Katzer, berichtet von einer Reihe von Vorkommnissen in der Grenzregion: Gewalt durch polnische und litauische Grenzssoldaten, auch sollen Migranten mit Gewehren geschlagen worden sein. Man habe sie in die Rippen getreten, mit Stromschlägen traktiert, ihnen ihr Hab und Gut abgenommen. Für Katzer ist das eine unbegreifliche und unverantwortliche Situation. "Die Würde der Menschen müsse wieder geachtet werden", so der Mediziner.

Mangel an Allem

So gebe es für die Migranten keinen Zugang zu Toiletten und medizinischer Versorgung. Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" versucht mit mobilen Kliniken Abhilfe zu schaffen. Allerdings sei der Zugang für die Hilfsorganisationen in die polnischen Grenzgebiete versperrt. So könne den Menschen auch nicht geholfen werden.

Menschen nicht zum politischen Spielball machen

"Die Menschen brauchen jetzt Hilfe und sind keine Waffen in einem hybriden Krieg", sagt Christian Katzer. Sie hätten ein Recht auf Schutz unabhängig von politischen Manövern und Streitigkeiten . Er fordert, dass die EU jetzt Hilfe gewähren müsse und Hilfsorganisationen die Menschen versorgen können müssen. Auch müsse sich die EU lautstark für ein Recht auf Asyl einsetzen. Dies zu beantragen, sei kein Verbrechen, sondern stehe unter internationalem Schutz.