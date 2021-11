Sicherheitsexperte: Situation an polnischer Grenze ist kein NATO-Fall

Am Dienstag hat Polen den Grenzübergang zu Belarus nahe Kuźnica geschlossen und zusätzliche Sicherheitskräfte in das Grenzgebiet verlegt. Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik erklärt, warum die Grenzschutzagentur Frontex an dieser Stelle eher als die NATO helfen sollte.