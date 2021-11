- Anwalt: "Baustadträte wollten durch die Hintertür Milieuschutzrecht verschärfen"

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Berliner Vorkaufsrechtspraxis teilweise für rechtswidrig erklärt. Der Anwalt Mathias Hellriegel hat ein Wohnungsunternehmenbei dem Revisionsantrag vetreten. Er erklärt, warum seine Mandanten gegen das Vorkaufsrecht vorgegangen sind.



In Berlin haben einige Bezirke, vor allem Friedrichshain-Kreuzberg für eine Reihe Häuser, die an privat verkauft wurden, letztlich das Vorkaufsrecht ausgeübt. Eines dieser Häuser geht an den Käufer zurück: Das Berliner Wohnungsunternehmen Pohl & Prym hat gegen die Ausübung des Vorkaufsrechts geklagt und jetzt in letzter Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht gewonnen.



Der Anwalt Mathias Hellriegel hat das Unternehmen vor Gericht vertreten. Er erklärt, bei dem besagten Haus handle es sich um ein Mehrfamilienhaus aus der Gründerzeit, das seine Mandanten 2017 gekauft haben: "Sie haben ganz normal vor, das Haus zu bewirtschaften und weiter zu vermieten." Die Mieter bräuchten sich keine Sorgen zu machen, sagt Hellriegel. Es sei nicht geplant, das Haus in Eigentum zu verwandeln.

In einer Abfindungsvereinbarung sollten sich die Mandanten allerdings dazu verpflichten, Dinge zu unterlassen, die auch im Milieuschutzgebiet erlaubt seien. "Meine Mandanten waren nicht bereit, das mitzumachen und haben dementsprechend die Abfindungsvereinbarung abgelehnt", so der Anwalt. In diesem Punkt haben sie vom Bundesverwaltungsgericht Recht bekommen.



So wäre etwa eine energetische Sanierung nur eingeschränkt möglich. "Der Punkt war, dass der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg und in Folge dann auch andere Baustadträte durch die Hintertür des Vorkaufsrechts das Milieuschutzrecht verschärfen wollten - also strengere Vorschriften wollten als sie das Baugesetzbuch vorgibt." Erst durch eine Gesetzesänderung könne das erfolgen.