- Mieterverein fordert Anpassung des Baurechts nach Urteil zum Vorkaufsrecht

Das Berliner Vorkaufsrecht in sogenannten Milieuschutzgebieten ist teilweise rechtswidrig.



Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden und damit die bisherige Praxis weitgehend gekippt. Die bloße Annahme, dass ein anderer Käufer die Mieter verdrängen könnte, reiche nicht als Begründung, hieß es.



Die Berliner SPD-Vorsitzende Franziska Giffey äußerte sich in der rbb-Abendschau überrascht. Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel von den Linken nannte die Entscheidung eine "Katastrophe" für die Mieterinnen und Mieter. Der Berliner Mieterverein sprach von einem herben Schlag.



Berlin hat seit 2015 mehr als 11.000 Wohnungen per Vorkaufsrecht erworben, die meisten davon in den Bezirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln.