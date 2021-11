- Glücksatlas: "Königsdisziplin für Glück ist die Gemeinschaft"

Die Berliner sind die unglücklichsten Deutschen. Das geht aus dem Glücksatlas 2021 hervor. Wie sich Homeschooling, Angst um den Job und Lockdown auf die Zufriedenheit auswirken und durch welche Faktoren das Glücksempfinden zunimmt, erklärt der Gesundheitsforscher Tobias Esch.

Im Ländervergleich sei Berlin nicht abgehängt, aber offenbar benachteiligt, sagt Tobias Esch, Gesundheitsforscher an der Universität Witten/Herdecke. "Ein großer Teil ist natürlich das Corona-Thema. Die Selbständigen, die Menschen, die um ihre Existenz wirklich auch bangen müssen, sind natürlich in Ballungsräumen besonders stark beeinträchtigt."

Warum Berliner am unglücklichsten - Menschen in Schleswig-Holstein am glücklichsten?

Außerdem sei für das Glückempfinden das Erleben von positiver Gemeinschaft unglaublich wichtig: "In Berlin clasht alles zusammen: Auch die Kulturen, auch die Schwierigkeiten in der Gesellschaft - auch im Umgang mit Corona." Hinzu käme die Strukturschwäche.

Am zufriedensten seien im Vergleich der Bundesländer die Menschen in Schleswig-Holstein. Der Forscher begründet das mit festen Strukturen in den Arbeits-, den nachbarschaftlichen und familiären Beziehungen.

Deutschlandweit kämen bei den Menschen Ängste hinzu, die die Zukunft betreffen: "Die Dinge nicht unter Kontrolle zu haben, nicht zu wissen, was morgen oder übermorgen kommt, das verunsichert die Menschen." Geimpfte seien dabei zufriedener als Ungeimpfte, weil sie etwa weniger Ängste hätten, schwer an Corona zu erkranken, außerdem rechneten sie mit weniger Einschränkungen für sich, erklärt Tobias Esch.

Ältere deutlich glücklicher als Menschen zwischen 35 und 59

Im Altersvergleich zeige sich in der Forschung, dass Ältere deutlich glücklicher seien als die Jüngeren zwischen 35 und 59: "Gesundheit ist wichtig, ist aber eben nicht alles. Die Königsdisziplin ist eben die Gemeinschaft." Außerdem sei Geld zwar wichtig zur Sicherung der Existenz, in Deutschland seien das etwa 5000 Euro brutto im Monat für einen Haushalt. Dennoch zeigt sich laut dem Glücksforscher: "Darüber hinaus führt Geld eben nicht zu mehr Glück."