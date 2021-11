- DIHK: Lieferengpässe für noch mindestens sechs Monate

Die aktuellen weltweiten Material- und Lieferengpässe treffen gerade die deutsche Wirtschaft mit voller Wucht. Volker Treier, Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, sieht keine Besserung innerhalb der nächsten Monate.



In vielen Geschäften gibt es einige Artikel momentan nicht und niemand kann sagen, wann es sie wieder gibt. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Ifo) beschreibt es so: Die weltweite Logistik ist aus dem Takt. Ursachen dafür: Corona, geschlossene Container-Häfen - und selbst die Havarie im Suez-Kanal wirkt noch nach.

Volker Treier ist Chef des Bereiches Außenwirtschaft beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Er sieht den hauptsächlichen Mangelpunkt gerade in der Halbleiter-Versorgung, sprich: Es gibt keine Chips. Und das hat beispielsweise in der Automobilindustrie massive Folgen: „Das führt zu Produktionsausfällen, zu Umsatzausfällen, zu Problemen in den Finanzierungswegen. […] Für die in der Produktion ist das mehr als ein Ärgernis, da ist sogar Insolvenzgefahr.“