- Veranstaltungsbranche fordert verhältnismäßige Maßnahmen

Immer mehr Bundesländer planen wegen der steigenden Infektionszahlen schärfere Corona-Maßnahmen.

So ist in Brandenburg für Festivals und Diskotheken eine 2G-Regel in Vorbereitung. Ob sie auch für Gastronomie und Hotels gelten soll, hänge auch vom Vorgehen Berlins ab, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller kündigte im Inforadio an, dass spätestens kommende Woche nur noch Geimpfte und Genesene an großen Teilen des öffentlichen Lebens teilnehmen dürfen.

In Bayern gilt nun die 3G-Regel am Arbeitsplatz, außerdem soll dort schärfer kontrolliert werden. Ministerpräsident Söder forderte erneut ein Spitzentreffen, auf dem sich Bund und Länder abstimmen sollen.