- Ärztin zu Corona: "Man muss auf die Impfung vertrauen"

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg liegt bei 245. Besonders im Süden des Landes ist der Vergleichswert noch höher. Die Ärztin Heidrun Peltroche berichtet von der Lage im Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus und sagt, nur die Impfung schaffe es, die Welle zu brechen.

Immer mehr Patienten landeten mit einer Covid-19-Infektion im Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus und die Intensivstation fülle sich wieder, sagt die Chefärztin der Mikrobiologie und Krankenhaushygiene, Heidrun Peltroche. "Momentan haben wir 30 Covid-19-Patienten, neun davon sind auf der Intensivstation und diese neun sind tatsächlich alle ungeimpft."

Unter den restlichen Corona-Patienten seien auch Ungeimpfte, diese seien aber nicht so schwer krank. Viele von dieser Gruppe kämen wegen anderer Leiden, erst bei der Aufnahme sei dann durch den PCR-Test erst eine Corona-Infektion festgestellt worden.

"Impfung ist das einzige Mittel, um wirklich das Virus zurückzudämmen."



"Man muss auf die Impfung vertrauen, weil ich denke, das ist das einzige Mittel, das wir derzeit haben, um wirklich das Virus zurückzudämmen", so die Ärztin. Die Impfung verhindere, dass der Einzelne auf die Intensivstation komme und sie verhindere auch, dass das Virus in Unmengen verbreitet werde.



Die Verbreitung des Virus "korreliert eindeutig mit der Impfquote des Bundeslandes", sagt Heidrun Peltroche. Das zeige etwa der Vergrelich zu Schleswig-Holstein, wo die Impfquote der Zweifachgeimpften bei 71 Prozent liege. "Und wir liegen hier in Brandenburg bei knapp über 60. Das ist einfach noch nicht ausreichend."

Wichtig sei Boostern: "Die Impfung schafft am meisten."



Die Umstellung der Corona-Maßnahmen auf die 2G-Regel mache nicht den großen Unterschied, so die Ärtzin am Carl-Thiem-Klinikum und weiter: "Das ist, glaube ich, auch ein gefährlicher Gedanke, dass man mit 2G die Welle brechen könnte." Allerdings werde es noch einige Zeit dauern, bis bisher Ungeimpfte einen vollen Impfschutz bekommen würden und das eine Wirkung zeigen würde. Weiterhin gehörten Testen, 2G, die AHA+L-Regeln und das Bosstern von bereits Geimpften zum Kampf gegen Corona.