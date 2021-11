dpa / Paul Zinken Bild: dpa / Paul Zinken

09.11.2021

- Müller zu 2G-Kontrollen: "Auch Eigenverantwortung der Gastronomen"

Um den Anstieg der Corona-Neuinfektionen einzudämmen, soll in Berlin flächendeckend 2G eingeführt werden. Ins Restaurant etwa ginge es dann nur noch geimpft oder genesen. Gleichzeitig gibt es Kritik an der Kontrolle - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) appelliert an die Veranstalter.