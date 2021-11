- Nationaler Gedenktag: "Gleichzeitig feiern, trauern und sich schämen"

Der 9. November wird oft als "Schicksalstag" der Deutschen bezeichnet, weil an diesem Tag prägende Ereignisse stattfanden: 1938 die Reichspogromnacht, 1989 der Mauerfall. Der Historiker Wolfgang Niess würde den Tag gern als nationalen Gedenktag etablieren.



Der Historiker Wolfgang Niess spricht sich anlässlich des 9. Novembers für einen nationalen Gedenktag aus. "Gleichzeitig feiern, trauern und sich schämen" - all das sei möglich. Deutschland erinnert am 9. November sowohl an die Reichspogromnacht im Jahr 1938 als auch an den Mauerfall im Jahr 1989.

Ambivalenz Bestandteil der deutschen Geschichte

Diese Ambivalenz sei Bestandteil der deutschen Geschichte und erinnerungsbedürftig, meint Niess. "Man kann beides machen, man muss vielleicht sogar beides machen, wenn man der deutschen Geschichte gerecht werden will." Vor Missbrauch - etwa von Rechten - sorge er sich nicht.

Gedenken in der Bernauer Straße und in der Fasanenstraße





Die zentrale Gedenkveranstaltung zum Mauerfall findet in der Bernauer Straße mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) statt. Mindestens 140 Menschen waren an der Berliner Mauer durch das DDR-Grenzregime gestorben, an der innerdeutschen Grenze Schätzungen zufolge 260 Menschen.



Vor dem Jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße werden von 9 bis etwa 21 Uhr die Namen der 55 696 ermordeten Berliner Juden aus dem Gedenkbuch des Landes gelesen. Am Abend wird eine Simulation der ehemaligen Synagoge auf die Fassade projiziert - mit Virtual-Reality-Brillen kann man ins Innere gehen.