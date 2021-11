- "Duo Esken und Klingbeil kann die SPD in eine erfolgreiche Zukunft führen"

Lars Klingbeil soll die Nachfolge von Norbert Walter-Borjans antreten und gemeinsam mit Saskia Esken neuer Co-Vorsitzender der SPD werden. Sinem Tasan-Funke, Landesvorsitzende der Jusos in Berlin, glaubt an eine erfolgreiche Zukunft ihrer Partei mit der Doppelspitze Esken und Klingbeil.

Das SPD-Präsidium hat Generalsekretär Lars Klingbeil als neuen Co-Vorsitzender der Sozialdemokraten vorgeschlagen. Klingbeil soll die Nachfolge von Norbert Walter-Borjans antreten und gemeinsam mit der bisherigen Co-Vorsitzenden Saskia Esken die neue SPD-Doppelspitze bilden.

Nachdem der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert bereits von einer guten Mischung aus Kontinuität und Erneuerung sprach, äußern sich auch die Jusos in Berlin zufrieden mit dem Vorschlag des Parteivorstands.

Weg der Neuausrichtung weitergehen

Für sie stünden besonders die Inhalte im Vordergrund, für die die Kandidaten stehen, sagt Sinem Tasan-Funke, Landesvorsitzenden der Jusos in Berlin. "Wir wissen von Saskia Esken, dass sie ein dezidiert linkes Profil mitbringt, das Anteil an der Neuausrichtung der SPD und an ihrem Wahlsieg hatte."

Man freue sich aber auch über die Kandidatur von Lars Klingbeil, der für eine Verjüngung der Parteispitze stehe, so Tasan-Funke. Man sei optimistisch, dass das Duo Esken und Klingbeil die SPD in eine erfolgreiche Zukunft führen könne. Auch Lars Klingbeil vertrete linke Inhalte, die man sich in der SPD in den vergangenen Jahren hart erkämpft habe. "Für uns ist wichtig, dass dieser Weg auf jeden Fall weitergeführt wird."