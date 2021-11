- "Das Thema Nachhaltigkeit eint alle – egal ob Stadt oder Land"

Die ARD-Themenwoche dreht sich um Stadt und Land im Wandel. Passend dazu hat eine Studie der Akademie der Technikwissenschaften nach den Zukunftswünschen und -sorgen der Menschen in der Stadt und auf dem Land gefragt. Dabei dominiert das Thema Nachhaltigkeit, sagt Studienleiterin Martina Schraudner.

Die Corona-Pandemie hat viele Menschen zum Nachdenken gebracht. Will ich so weiterarbeiten? Wo will ich leben? Wie stelle ich mir die Zukunft vor, wenn uns eine Pandemie so aus den Angeln heben kann? Um diese Fragen dreht sich die ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel" und sie sind auch Thema einer neuen Studie der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, des Fraunhofer Instituts und des Bayerischen Rundfunks.

Unabhängig von Alter und Wohnort sei die Nachhaltigkeit aktuell das wichtigste Tema für die Menschen, sagt Martina Schraudner, Studienleiterin vom Fraunhofer Institut. "Es gibt einen ganz starken Wunsch, erkennen zu können, welche Auswirkungen ein bestimmtes Produkt auf die Umwelt hat." Das gelte für die Bereiche Mobilität, Ernährung und Bauen geleichermaßen.

Wenig Unterschiede zwischen Stadt und Land

Für die Studie hat die Forschungsgruppe des Frauenhofer Instituts Menschen auf dem Land und in der Stadt nach deren Wünschen und Sorgen für die nahe Zukunft gefragt. Auf dem Land sei das Thema Mobilität auch deshalb wichtig, weil viele Menschen davon ausgingen auch zukünftig nur mit dem Auto mobil sein zu können, erklärt Schraudner. "Das ist in der Stadt anders, aber der Wunsch mit grüner Energie mobil zu sein, eint alle."

In der Stadt würden sich die Menschen dagegen über steigende Mieten Sorgen machen. Insgesamt seien die Unterschiede zwischen Stadt und Land aber gering, sagt die Studienleiterin. So gebe es etwa in der Stadt und auf dem Land den gleichen Wunsch, durch die Digitalisierung flexibler entscheiden zu können, wo man arbeiten wolle.