- Schüle: Grundsteinlegung für Synagoge "glücklichster Moment"

Der Grundstein für die neue Synagoge wird in Potsdam gelegt. 2024 soll sie eröffnet werden. Der Bau soll jüdisches Leben sichtbar machen und auch gegen Antisemitismus sensibilisieren, sagt Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD).

An diesem Montag wird der Grundstein für die Synagoge in Potsdam gelegt - einen Tag vor dem 83. Jahrestag der Pogromnacht. An der Zeremonie will neben Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland Josef Schuster teilnehmen.

Streit kommt zu einem Ende





Jahrelang hatten jüdische Gemeinden über den Neubau gestritten. Das sei auch eine Zeichen für "eine sehr lebendige jüdische Gemeinschaft", sagte Schüle. Mit der Grundsteinlegung sei es der glücklichste Tag ihrer Amtszeit.

Knapp 14 Millionen Euro vom Land



Bis 2024 soll auf dem Bauplatz nahe dem Landtag ein Synagogen- und Gemeindezentrum entstehen. Das Land finanziert das Projekt mit knapp 14 Millionen Euro. Die Synagoge soll nach dem Willen der Landesregierung ein Zentrum für alle jüdischen Gemeinden sein.