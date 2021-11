IMAGO / ZUMA Press Bild: IMAGO / ZUMA Press

Fr 05.11.2021 | 12:45 | Interviews

- Umweltexperte: "Frust der Klimabewegung nachvollziehbar"

Knapp eine Woche läuft die Weltklimakonferenz in Glasgow. Klimaaktivistin Greta Thunberg kritisiert fehlende Ergebnisse. Werner Eckert, ARD-Umweltexperte und vor Ort in Glasgow, schätzt ein, die Forderungen der Klimabewegung werden in Glasgow unerfüllt bleiben.