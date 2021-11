chromorange Bild: chromorange

Fr 05.11.2021 | 10:05 | Interviews

- Wie Whistleblower geschützt werden können

Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen wird nach ihren Enthüllungen massiv in sozialen Medien bedroht, allerdings wird sie vom US-Recht vor Strafverfolgung geschützt, was in Deutschland nicht so einfach wäre. Thomas Kastning, Geschäftsführer beim Verein Whistleblower-Netzwerk, fordert deshalb ein neues Gesetz.