dpa Bild: dpa

Do 04.11.2021 | 12:45 | Interviews

- Union-Spiel: Polizei sieht sich vorbereitet

In der Fußball Conference League empfängt der 1. FC Union am Donnerstag Feyenoord Rotterdam. Beim Hinspiel hatte es in Rotterdam gewaltsame Zwischenfälle gegeben – Polizeisprecher Thilo Cablitz sagte, dass beide Fangruppen unter anderem getrennt zum Stadion fahren sollen.