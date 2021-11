- Hausarzt: "Wir haben die Auffrischung verschlafen"

Angesichts steigender Corona-Inzidenzen und Warnungen vor einer Belastung der Intensivstationen, wird mehr über Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 diskutiert. Wolfgang Kreischer, Vorsitzender des Hausärzteverbands Berlin und Brandenburg, verweist auf das zu langsame Vorgehen der Ständigen Impfkommission.

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt. Die Kliniken warnen vor Überlastung. Der Bundesgesundheitsminister rät zur Auffrischungsimpfung für alle. Und in einzelnen Bundesländern werden die Beschränkungen vor allem für Ungeimpfte schon wieder verschärft.

Jetzt soll die Booster-Impfung für alle kommen. Dr. Wolfgang Kreischer, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Berlin-Brandenburg und selbst praktizierender Arzt in Berlin-Zehlendorf erklärt, dass die Ständige Impfkommission in puncto Booster-Impfung Vorgaben gemacht habe, an die er sich halten müsse. Demnach sollen zunächst die Über-70-Jährigen, Patienten mit Immunschwäche und Pflegepersonal eine Booster-Impfung bekommen. "Die anderen kommen später dran.

Haben die Auffrischung verschlafen



Auch wenn der Gesundheitsminister und Infektiologen dies anders sehen, müsse sich Kreischer an die Stiko-Vorgaben halten, um sich juristisch absichern zu können. Grundsätzlich finde er aber auch, dass alle geimpft werden sollen "und das werden wir auch noch vor Weihnachten tun."

In Hinblick auf die steigenden Corona-Infektionszahlen sagt Kreischer: "Es ist an der Zeit zu handeln. Wir können in Berlin 200.000 bis 300.000 Impfungen machen (…), wenn die Praxen loslegen. "Die Hausärzte würden es in den Praxen schaffen, weil auch die Nachfrage nicht besonders hoch sei. "Die Stiko muss schneller werden, erst dann können wir flächendeckend loslegen. "Wir haben die Auffrischung verschlafen."

Viel verschlafen in puncto Corona



"Wir haben auch in der Vergangenheit viel verschlafen. Wir haben auch in der Aufklärung viel verschlafen. Deshalb gibt es einige Patienten, die nicht geimpft werden wollen. Die stellen das größte Risiko dar. (...) Wir hatten zum Beispiel eine sehr militante Impfgegnerin. Die liegt jetzt auf der Intensivstation und ist intubiert. Was muss man noch erklären?"



Kreischer kritisierte die aus seiner Sicht zu langsamen Abläufe in der Politik: "Manchmal stört die Politik ein bisschen mit dem ganzen Gehabe. Wir (die Hausärzte - Red) sind in der Lage, zu impfen - fast jeden Alters. (...) Wenn die Inanspruchnahme so ist, wie im Moment, schaffen wir das in den Praxen und in den beiden Berliner Impfzentren. Sollte die Nachfrage steigen, dann müssen Impfzentren geöffnet werden. Im Moment ist das nicht der Fall."