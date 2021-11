- Opfer-Anwalt Daimagüler: "Wir müssen in den Abgrund blicken"

Zehn Jahre nach Enttarnung der rechtsextremen Terrorgruppe NSU erinnert Zwickau an die Taten. Der Anwalt der Opfer des NSU, Mehmet Daimagüler, kritisiert den nach wie vor zu laschen Umgang seitens der deutschen Justiz mit rechtsextremistisch motivierten Straftaten.

Vor zehn Jahren, am 4.November 2021, explodiert ein Wohnhaus in Zwickau in Thüringen. Zur gleichen Zeit brennt ein Campingwagen in Eisenach aus. Darin die Leichen von zwei Männern. Die rechtsextreme Terrorgruppe NSU ist aufgeflogen, eine noch nie dagewesene Mordserie wird bekannt. Die einzige Überlebende des NSU, Beate Zschäpe wird zu lebenslanger Haft verurteilt - für ihre Mittäterschaft an den zehn Morden an Migranten und einer Polizistin.

Der Jurist, Buchautor und leidenschaftlicher Kämpfer gegen Rechtsextremismus Mehmet Daimagüler hat einige der Angehörigen der Opfer beim Prozess vertreten. Mit der Sache abschließen, konnte weder er noch seine Mandanten. Wesentliche Fragen seien bis heute ungeklärt: "Etwa die Frage nach der Beteiligung vom Verfassungsschutz", sagt Daimagüler. Der NSU sei durchsetzt gewesen mit V-Leuten, "aber die Geheimdienste wollen von alledem nichts gewusst haben."

Wie groß war der NSU wirklich?



Eine andere ungeklärte Frage ist laut Daimagüler, wie groß der NSU wirklich gewesen sei? "Frau Zschäpe ist meiner Meinung nach nicht die einzige Überlebende." Außerdem sei da die Frage nach dem Rassismus bei Ermittlungsbehörden, "der dafür gesorgt hat, dass die Morde nicht verhindert und nicht aufgeklärt wurden." Für den Anwalt werden in Deutschland rechtsextrem motivierte Taten immer noch milder behandelt als etwa linksextreme Straftaten. Die Beispiele dafür seien zahlreich.

Daimagüler spricht hier von einem "Gesamtsittenbild". Es gebe zwar mitunter wichtige Urteile und gute Ermittlungen, "aber alles in allem haben wir eine Chronik von Taten, die nicht konsequent aufgeklärt werden." Daimagüler appelliert: "Wir müssen in den Abgrund blicken, auch auf die Gefahr hin, dass der Abgrund zurückblickt.“