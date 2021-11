- Berlins Parlamentspräsident: "Ich will kommunikativ sein"

Fünf Wochen nach der Wahl hat sich das Berliner Abgeordnetenhaus konstituiert. Der SPD-Politiker Dennis Buchner ist der neue Präsident des Parlaments. Das Abgeordnetenhaus soll nach seinem Willen ein offenes Haus bleiben. Alle Berlinerinnen und Berliner sollen ihre Abgeordneten erreichen können, sagte er.

Wahlpannen, eine lahme Verwaltung: Gründe für Berlinerinnen und Berliner, mit der Politik im Land unzufrieden zu sein, gibt es viele. Der neue Abgeordnetenhauspräsident Dennis Buchner (SPD) will in seiner Amtszeit einige der Probleme angehen: "Wir müssen es attraktiv machen, in der Landesverwaltung, in den Bezirken zu arbeiten." Der SPD-Politiker hält es für notwendig, Personal aufzustocken und Abläufe zu verbessern. Die Menschen müssten wieder das Gefühl haben, in einer funktionierenden Stadt zu leben.

Offenes Haus für Berlins Bevölkerung

"Mir ist es wichtig, dass das Abgeordnetenhaus ein offenes Haus bleibt", sagt Buchner. Auch gehe es um eine bessere Kommunikation, damit Menschen ohne Politikstudium mitkommen. Buchner betont, dass auch junge Leute mitgestalten wollen. Daher zeigt er sich einer Absenkung des Wahlalters auf 16 für die Abgeordnetenhauswahl offen. Das soll durch eine stärkere politische Bildung unterstützt werden.

Konstruktive Atmosphäre

Zur Arbeit im Abgeordnetenhaus erwartet Buchner harte Auseinandersetzungen in der Sache, aber er betont auch, dass die Abgeordneten - ob Opposition oder Regierung - alle gewählt worden seien, um konstruktiv Politik zu machen. Er wolle mit gutem Beispiel vorangehen: "Ich möchte kommunikativ sein, im Gespräch bleiben und sein mit den Abgeordneten. Mir ist wichtig, dass alle Ideen gehört werden." Buchner verspricht, weibliche Abgeordnete vor unangemessenen Zwischenrufen zu schützen.