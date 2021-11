- Wölfe in Brandenburg: "Jagd ist keine Lösung"

Der Wolf siedelt sich immer mehr in Berlin und Brandenburg an. Sehr zum Leidwesen von Weidetierhaltern. Kürzlich riss ein Wolf Rinder in Stücken, einem Ort südlich von Potsdam. Absoluter Schutz für den Wolf oder muss die Zahl der Tiere im Sinne der Akzeptanz begrenzt werden? Von Thomas Rautenberg