- Widmann-Mauz: "Wir haben den Ruf der Basis gehört"

Die CDU will auf einem Parteitag am 21. Januar entscheiden, wer neuer Parteivorsitzender wird. Zuvor sollen die Mitglieder der CDU zu den Kandidaten befragt werden. Für die CDU-Politikerin Annette Widmann-Mauz ist die Mitgliederbefragung ein wichtiges Signal für mehr Geschlossenheit.



Nach der verlorenen Bundestagswahl arbeitet die CDU weiter an ihrer Neuausrichtung. Ende Januar soll auf einem Parteitag über die Nachfolge des scheidenden Parteivorsitzenden Armin Laschet entschieden werden. Vorher sollen die CDU-Mitglieder zu den möglichen Kandidaten befragt werden. Das haben die CDU-Spitzengremien so entschieden.

Man habe den Ruf der Basis gehört, die über den kommenden Parteivorsitzenden mitentscheiden will, sagt Annette Widmann-Mauz, Bundesintegrationsbeauftragte und Vorsitzende der Frauen-Union. Deswegen habe sich der CDU-Bundesvorstand auch für eine Mitgliederbefragung ausgesprochen.

Mitgliederbefragung für mehr Geschlossenheit

"Ab 3. Dezember werden unsere Mitglieder entweder in digitaler Form oder per Briefwahl die Möglichkeit haben, den neuen Parteivorsitzenden mitzubestimmen", erklärt die CDU-Politikerin. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung soll dann auf dem Parteitag Ende Januar auch formal beschlossen werden.

In der Situation, in der sich die CDU derzeit befinde, sei die Mitgliederbefragung ein notwendiges Instrument, um auch wieder geschlossener auftreten zu können, so Widmann-Mauz. "Geschlossenheit ist die Grundvoraussetzung, um auch wieder in inhaltlichen Fragen ernst genommen zu werden."