- Intensivpatienten treffen auf "völlig ausgelaugtes Gesundheitssystem"

Angesichts steigender Corona-Zahlen warnen Mediziner vor Versorgungsenpässen in den Kliniken. Gerade das Pflegepersonal sei erschöpft, viele hätten gekündigt, deshalb könne man die Bettenzahl auf den Intensivstationen nicht ohne weiteres steigern, sagt Jörg Weimann, Chefarzt am St.-Gertrauden-Krankenhaus.

Angesichts steigender Corona-Zahlen warnen Mediziner vor Versorgungsenpässen in den Kliniken. Charité-Vorstandsmitglied Martin Kreis sagte, die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen sei in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. Der Intensivmediziner vom Berliner Sankt-Gertraudenkrankenhaus, Jörg Weimann, sprach von der vierten Corona-Welle in den Krankenhäusern, die bereits begonnen habe.

Weniger Patientinnen und Patienten als in den vorangegangenen Wellen erwartet

So viele Patienten wie bei der zweiten und dritten Welle werden es wohl nicht werden, sagte Weimann, der auch Chef des Landesverbands Berlin im Berufsverband Deutscher Anästhesisten ist. Allerdings träfen die Patienten auf ein "völlig ausgelaugtes Gesundheitssystem".

Viele Kündigungen in den Pflegeberufen

Das Pflegepersonal habe in den vergangenen Monaten massiv unter den Arbeitsbedingungen und der -belastung gelitten. Viele hätten sich aus den Pflegeberufen verabschiedet. Ihre Stellen seien nur schwer nachzubesetzen. Anders als noch zu Beginn der Pandemie könne man deshalb die Zahl Betten nicht so einfach erhöhen.