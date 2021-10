- CDU-Kreisvorsitzende Augustin fordert Einbindung der Parteibasis

Am Samstag kommen die CDU-Kreisvorsitzenden aus ganz Deutschland nach Berlin. Nach dem Wahldebakel soll über die Neuausrichtung der Partei beraten werden. Kristy Augustin, CDU-Vorsitzende in Märkisch-Oderland, fordert, die Parteibasis bei den anstehenden Entscheidungen stärker einzubeziehen.



Wohin geht die CDU nach dem Debakel bei der Bundestagswahl? An diesem Wochenende beraten die CDU-Kreisvorsitzenden in Berlin über die Neuausrichtung ihrer Partei. Kristy Augustin, Kreisvorsitzende der CDU in Märkisch-Oderland, erwartet, dass die Parteibasis bei der inhaltlichen und personellen Neuaufstellung stärker einbezogen wird.

"Das Mitnehmen der Basis, darauf haben wir das Hauptaugenmerk." Man habe das Gefühl, dass über die Köpfe der Parteibasis hinweg Entscheidungen getroffen wurden, erklärt Augustin. Es gehe aber auch um inhaltliche Fehler im Wahlkampf. Ostdeutsche Belange seien zu wenig thematisiert wurden, kritisiert die stellvertretende CDU-Fraktionschefin im Brandenburger Landtag.

Beteiligung der Basis ist kompliziert

Wichtig sei aber zuerst, dass überhaupt alle Kreisvorsitzenden zu Wort kommen. Man habe fünf Stunden Zeit und von den 327 Kreisvorsitzenden hätten sich 300 für einen Redebeitrag angemeldet, so Augustin. "Also selbst, wenn sie jedem eine nur Minute geben, ist die Zeit schnell weg."

Die Beteiligung der Parteibasis an der Bestimmung der neuen CDU-Parteispitze sei auch satzungsrechtlich durchaus schwierig. Ob es eine verbindliche Wahl für den neuen CDU-Bundesvorstand geben könne, sei noch unklar, sagt Augustin. "Aber spätestens bei der Entscheidung über die nächste CDU-Kanzlerkandidatur möchten alle direkt eingebunden sein."