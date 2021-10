Walter-Borjans kündigt Rückzug als SPD-Co-Chef an

Seit 2019 steht Norbert Walter-Borjans mit Saskia Esken an der Spitze der SPD. Nun hat er mitgeteilt, dass er im Dezember nicht erneut als Parteivorsitzender kandidiert. Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder von der Universität Kassel findet, es ist ein guter Zeitpunkt.



"Es stehen jetzt personelle Neuaufstellungen an und dann sollten alle wissen, woran sie sind", so Schroeder, der auch Mitglied der SPD-Grundwertekommission ist. "Und die Nachricht kommt auch nicht sehr überraschend. Das war eigentlich im Sommer schon Gegenstand verschiedener Gespräche in Berlin."

"Ein unprätentiöser Treuhänder"



Schroeder beschreibt Walter-Borjans als "unprätentiösen Treuhänder" für die SPD: "Die Partei hat sich 2019 ja durchaus in schwierigem Fahrwasser befunden, wo unklar war, ob man aus dieser 15-Prozent-Burg mal wieder rauskommen kann." Die beiden neuen Vorsitzenden hätten dann maßgeblich dazu beigetragen, dass die SPD sich stabilisiert hat.



Weiter Trennung von Partei und Regierung?





Nachfolger an der Parteispitze müsse nicht zwangsweise Olaf Scholz werden, so der Politikwissenschaftler: "Man hat ja ganz gute Erfahrungen gemacht mit der Trennung von Partei- und Regierungsämtern. Insofern ist es naheliegend, dass man diesen Weg vermutlich weitergeht."