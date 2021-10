Facebook wird zu Meta: "Eintauchen in eine virtuelle Welt"

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat seinen Konzern in Meta umbenannt. Er begründet das mit dem Fokus auf das sogenannte "Metaverse", in dem Nutzer von Facebook, Instagram und WhatsApp künftig kommunizieren sollen. Der Begriff stammt ursprünglich aus einem Science-Fiction-Roman, erklärt Tech-Journalist Andrian Kreye.

Neal Stephenson habe "Metaverse" 1992 für seinen Roman "Snow Crash" erfunden, so Kreye. Der Begriff beschreibe eine virtuelle Welt, in die man eintauchen kann. "Bei uns sind das die Virtual-Reality-Brillen", sagt der Journalist. "Es ist jetzt keine ganz neue Technologie. Was Facebook jetzt macht, ist, dass sie unter diesem Dachnamen Meta mehrere existierende Technologien zusammenführen."

Metaversum als Shopping Mall



Dabei gehe es um virtual reality, augmented reality und virtual spaces. Und auch Kryptowährungen und neue Dateizertifikate spielten eine Rolle, erklärt Kreye: "Dieses Metaversum könnte jetzt so eine große neue Shopping Mall sein, wo man endlich mal dieses ganze künstliche Geld ausgeben kann."



Abgeschnitten von der Außenwelt





Der Tech-Journalist warnt aber auch: "Wenn man mal guckt, wie sich Facebook und die anderen sozialen Medien entwickelt haben und welche Suchtfaktoren da eingebaut sind, wenn das jetzt nun eine Welt wird, in die man so richtig eingebunden wird und dann von der Außenwelt auch abgeschnitten ist durch diese Virtual-Reality-Brillen, dann wird es sicherlich Auswirkungen haben, die nicht unbedingt positiv sind."