- Polarisierung zwischen Geimpften und Ungeimpften verhärtet die Gesellschaft

Trotz steigender Infektionszahlen wollen viele Menschen, die sich bisher nicht gegen das Coronavirus haben impfen lassen, auch in näherer Zukunft keine Impfung gegen Covid-19. Die Gesundheitsethikerin Ruth Baumann-Hölzle warnt vor einer übermäßigen Polarisierung zwsichen Geimpften und Ungeimpften.



Rund Zweidrittel der Menschen in Deutschland sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Im europäischen Vergleich ist die deutsche Impfquote eher gering. Ein Großteil der Ungeimpften in Deutschland will sich laut einer Studie auch in der näheren Zukunft nicht gegen das Coronavirus impfen lassen will.

Man müsse sich klar darüber sein, dass man mit der Einteilung in Geimpfte und Ungeimpfte immer aufs Neue zwei sich gegenüberstehende Gruppen schaffe, sagt die Gesundheitsethikerin Ruth Baumann-Hölzle.

Polarisierung nützt niemandem

Tatsächlich müsse man aber genauer differenzieren. So seien Ältere bekanntlich mehr gefährdet als jüngere. Außerdem könnten auch Geimpfte das Coronavirus übertragen. Auf der anderen Seite gebe es auch für Ungeimpfte die Möglichkeiten, sich weiterhin an die Corona-Regeln zu halten.

"Wir müssen aus dieser polarisierten Situation herauskommen", warnt die Gesundheitsethikerin. Die Verhärtung der Gesellschaft entlang der Trennlinie geimpft – ungeimpft nütze niemandem.