Fr 29.10.2021 | 06:25 | Interviews

- ISS-Astronaut Matthias Maurer startet in den Weltraum

Am Sonntagmorgen fliegt der ESA-Astronaut Matthias Maurer mit der Mission "Cosmic Kiss" ins All. Er wird ein halbes Jahr auf der Internationalen Raumstation leben und forschen. Der zweimalige ISS-Astronaut Alexander Gerst erklärt, was Maurer im Weltall erwartet.