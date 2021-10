- Neuer SPD-Fraktionschef: "Der Wechsel war ein ordentlicher Vorgang"

Die Brandenburger SPD hat einen neuen Fraktionsvorsitzenden. Doch die Wahl von Daniel Keller erzeugte einige Nebengeräusche. Sein Vorgänger, Erik Stohn, warf dem neuen Fraktionschef Verrat vor. Mittlerweile sind die Wogen aber wieder geglättet, versichert Keller.

Die SPD-Fraktion im Brandenburger Landtag hat Daniel Keller am Donnerstag zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst den ehemaligen Fraktionschef Erik Stohn ab, der Keller in einem Interview vorwarf, ihm in den Rücken gefallen zu sein. Noch vor drei Wochen hatten die beiden SPD-Politiker den Wechsel bei einem gemeinsamen Pressetermin als einvernehmlich dargestellt.

Freundschaftliche Aussprache statt Streit

Von einem Streit will der neue SPD-Fraktionschef Daniel Keller dennoch nichts wissen: "Ich glaube, dass wir heute auf der Parteiklausur eine gute Aussprache gefunden haben und jetzt alle gemeinsam auf die Zukunft blicken können – auch mit Erik Stohn – und uns auf Themen konzentrieren können."

Es sei ein ordentlicher Vorgang gewesen, den Fraktionsvorstand nach zwei Jahren neu zu wählen, so Keller. In diesem Kontext gehöre eine Personaldebatte dazu. Die Diskussion in der Fraktion sei jedoch sehr freundschaftlich verlaufen und nun wolle man sich gemeinsam wieder den inhaltlichen Themen widmen.