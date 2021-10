Die Coronazahlen steigen rasant, die Intensivstationen füllen sich wieder mit Covid-19-Patienten, doch die Impfquote in Deutschland stagniert. Der Zukunftsforscher Daniel Dettling sieht ein fehlendes Vertrauen in die politischen Eliten als Hauptgrund.



Nach einer neuen Studie des Meinungsforschungsinstituts Forsa wollen sich viele Ungeimpfte auch zukünftig nicht gegen das Coronavirus impfen lassen, egal ob es zusätzliche Anreize oder Aufklärung geben wird. Die Impfquote in Deutschland stagniert und es scheint aktuell keine Lösung zu geben.

Es sieht so aus, als habe die Demokratie ihre Mittel und Möglichkeiten mit Blick auf die Impfquote erschöpft, sagt der Zukunftsforscher Daniel Dettling vom Zukunftsinstitut in Frankfurt am Main. Deutschland habe im europäischen Vergleich mit knapp unter 70 Prozent eine niedrige Impfquote. Sehr viele Impfskeptiker seien hierzulande nicht mit klassischen Anreizen und Argumenten erreichbar, so Dettling.

Zu wenig Vertrauen in politische Eliten

"Ein Viertel der Bevölkerung ist offenbar immun gegen Aufklärung und Argumente", sagt der Zukunftsforscher. Er glaubt nicht, dass Zwänge oder Strafen dabei helfen können, die Impfquote zu erhöhen. "Da machen die Leute eher dicht." Der Zukunftsforscher würde eher auf materielle Anreize setzen und Impfangebote an ungewöhnlichen Orten schaffen.

Als Grund für die niedrige Impfquote sieht der Zukunftsforscher das fehlende Vertrauen in die politischen Eliten in Deutschland. Das sei auch vor der Pandemie schon so gewesen. "Auch unabhängig von Corona brauchen wir mehr vertrauen ineinander."