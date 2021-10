- Intensivkrankenschwester: "Die Zahlen dürfen nicht mehr deutlich steigen"

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt. Bisher sei die Lage zwar noch nicht dramatisch, sagt Anja Voigt, Intensivkrankenschwester am Vivantes-Klinikum Neukölln. Doch gegen einen sprunghaften Anstieg der Infektionen seien die Krankenhäuser nicht gewappnet.



Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt. Dadurch kommen auch wieder mehr Patienten aufgrund einer Covid-19-Infektion auf die Intensivstation. Noch sei die Lage in Berlin aber nicht so dramatisch wie im vergangenen Dezember oder Frühjahr, erklärt Anja Voigt, Intensivkrankenschwester am Vivantes-Klinikum Neukölln.

Die Patienten, die wegen einer Covid-Erkrankung aktuell auf der Intensivstation liegen, seien überwiegend ungeimpft, erklärt Voigt. "Die schweren Verläufe haben wir in der Regel bei Ungeimpften und die Patienten sind auch jünger als noch im Frühjahr." Während es bei den letzten Corona-Wellen vor allem Patienten über 70 gewesen seien, liege das Alter der Patienten nun eher um die 50, so Voigt.

Hoffnung auf den Impfschutz

Für den Winter hofft die Intensivkrankenschwester darauf, dass die Lage entspannter bleibt als im vergangenen Jahr. "Wir werden steigende Zahlen bekommen und es wird mehr zu tun geben in den Kliniken, da bin ich mir ganz sicher", so Voigt. Deswegen hoffe die gesamte Medizinbranche auf die Wirkung des Impfschutzes.

Andernfalls befürchtet die Intensivkrankenschwester eine weitere Überlastung des Krankenhauspersonals. Viele Kollegen hätten im Verlauf der Pandemie bereits gekündigt, oder seien mit einem Burn-Out krankgeschrieben, sagt Voigt. Noch sei die Lange zwar handhabbar, "aber die Zahlen dürfen nicht mehr deutlich steigen."