- Rechtspolitiker: "Keine unbeeinflusste Stimmabgabe" durch Wahl nach 18 Uhr

Berliner können die Ergebnisse der Abgeordnetenhauswahl und der Wahlen zu den BVVen juristisch anfechten. Der Rechtspolitiker und Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak fordert "strukturelle Änderungen" und sieht vor allem die Stimmabgabe nach 18 Uhr kritisch.

Von diesem Donnerstag an können die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen angefochten werden. Die Landeswahlleiterin hat bereits angekündigt, gegen die Ergebnisse in zwei Wahlkreisen Einspruch einzulegen. Dort seien die Unregelmäßigkeiten so gravierend gewesen, dass möglicherweise die Mandatsverteilung beeinflusst wurde.

Kritik vor allem an Stimmabgabe nach 18 Uhr





Auch die Berliner CDU erwägt, Einspruch einzulegen, wie ihr Bundestagsabgeordneter Jan-Marco Luczak sagte Er kritisierte vor allem, dass noch weit nach 18 Uhr Menschen wählen konnten, obwohl da schon die ersten Hochrechnungen vorlagen.

Parteien, Kandidaten und Wahlberechtigte können Einspruch erheben

Zum Einspruch berechtigt sind in den kommenden vier Wochen Parteien, ihre Kandidaten und auch Wahlberechtigte. Damit ein Einspruch beim Berliner Verfassungsgericht Aussicht auf Erfolg hat, muss die Verteilung der Sitze beeinflusst worden sein. Sollten die Einsprüche Erfolg haben, muss die Wahl möglicherweise in einzelnen Wahlkreisen oder Stimmbezirken wiederholt werden.