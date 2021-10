- DEHOGA zu Tourismus in Brandenburg: "Wir haben viel erreicht"

Die Tourismusbranche in Brandenburg hat den Krisenmodus noch nicht überwunden. Nach den Verlusten im Sommer setzt sie jetzt auf ein starkes Geschäft im Herbst und Winter. Die

Menschen seien hungrig, die eigenen vier Wände zu verlassen, sagtev Wirtschaftsminister Jörg Steinbach.

Die Pandemie hatte die Branche gebeutelt. Auch in diesem Sommer habe sie weit hinter Erfolgszahlen früherer Jahre gelegen, so Steinbach. Bei den Hotels, Gasthöfen und Pensionen seien die Übernachtungszahlen von Januar bis August auf rund 2,6 Millionen zurückgegangen. Das seien 45 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2019.



Im Gegensatz dazu stünden Urlaube, die man selbst gestalten könne, wie in Ferienhäusern, auf Campingplätzen oder in Hausbooten. Diese hätten deutlich weniger gelitten.