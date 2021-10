- "Ungeimpfte sind Problem für Krankenhäuser in Brandenburg"

Die Corona-Inzidenz ist besonders im Südosten Brandenburgs hoch. Die Chefärztin am Cottbusser Carl-Thiem-Klinikum, Heidrun Peltroche, sagt, es sei zu viel Virus unterwegs. Nur die Impfung der 18- bis 59-Jährigen könne die Situation verbessern - auch für die Krankenhäuser.

Die Sieben-Tage-Inzidenzen in der Corona-Pandemie sind im Südosten Brandenburgs wieder besonders hoch: der Landkreis Oder-Spree hat eine Inzidenz von 144, die Stadt Cottbus von 180. Heidrun Peltroche, Chefärztin der Mikrobiologie und Krankenhaushygiene am Carl-Thiem-Klinikum sagt: "Wir haben wieder mehr Patienten, die auch wirklich erkrankt sind."

Ärztin: "Anzahl der Ungeimpfen ist ein Problem für den Krankenhausablauf"

Zudem berichtet die Ärztin darüber, dass die Ungeimpften schwerere Verläufe hätten und auf den Intensivstationen behandelt werden müssten. "Die Anzahl der Ungeimpften ist auch für die Krankenhäuser dann ein Problem, weil ja unsere Stationen separiert belegt werden." Das störe auch den sonstigen Krankenhausablauf.

Prognosen über den Corona-Verlauf in den nächsten Wochen zeigen laut Heidrun Peltroche: "Das sieht für uns hier in Brandenburg tatsächlich erstmal nicht so gut aus. Da sind die Bundesländer mit der höheren Impfquote besser." Diese hätten weniger Infektionen und Belegungen auf den Intensivstationen zu erwarten.

"Zu viel Virus in der Region unterwegs"

"Die Problematik ist einfach, dass sehr viel Virus unterwegs ist in der Region. Und das stört eben tatsächlich die Abläufe in den Krankenhäusern", so die Chefärztin. Um das Virus zurückzudrängen helfe nur, dass sie die Menschen in der Altersgruppe zwischen 18 bis 59 impfen ließen: "Das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe."